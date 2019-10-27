İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig 7.

hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku'nun şutu direğin yanında auta çıktı.


26. dakikada Alpaslan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortaya yükselen Serdar'ın kafayla vurduğu topu kaleci Fatih kurtardı.


27. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışından vurduğu şutla takımını öne geçidi. 1-0


40. dakikada Mosorro'nun sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda topa vuran Jerome'un şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.


45+3. dakikada Berkan'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top Kasımpaşa defansına çarparak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko (Reis dk. 15), Soner, Halil, Mosorro, Serdar, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Leo, Murat, Borges, Castro, Yasin, Batuhan, Ege, Deniz


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa


Yedekler: Ramazan, Veigneau, Fernandes, Özgür, Uğurcan, Yusuf, Heintz, Khalili, İlhan, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Hajradinovic (dk. 27) (Kasımpaşa), Berkan (dk. 45+3) (Göztepe)


Sarı kartlar: Alpaslan (Göztepe) Quaresma, Sadiku (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.