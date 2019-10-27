Süper Lig: Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig 7.
hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku'nun şutu direğin yanında auta çıktı.
26. dakikada Alpaslan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortaya yükselen Serdar'ın kafayla vurduğu topu kaleci Fatih kurtardı.
27. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışından vurduğu şutla takımını öne geçidi. 1-0
40. dakikada Mosorro'nun sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda topa vuran Jerome'un şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.
45+3. dakikada Berkan'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top Kasımpaşa defansına çarparak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko (Reis dk. 15), Soner, Halil, Mosorro, Serdar, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Leo, Murat, Borges, Castro, Yasin, Batuhan, Ege, Deniz
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa
Yedekler: Ramazan, Veigneau, Fernandes, Özgür, Uğurcan, Yusuf, Heintz, Khalili, İlhan, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Hajradinovic (dk. 27) (Kasımpaşa), Berkan (dk. 45+3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Alpaslan (Göztepe) Quaresma, Sadiku (Kasımpaşa)