Süper Lig: Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 4 (Maç Sonucu)

Süper Lig 7.
hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Göztepe ceza sahası içinde Kaleci Beto'nun Aytaç'a yaptığı müdahale sonrasında, Hakem Ümit Öztürk VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Quaresma, takımını öne geçiren golü attı. 1-2
73. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Berkan'ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.
77. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında dışından vuran Mustafa, topu ağlara gönderdi. 1-3
79. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, defanstan kornere çıktı.
89. dakikada sağ kanattan gelen Yusuf'un ceza sahasının dışından vurduğu şutu Kaleci Beto oyun alanına çeldi.
90+3. dakikada İlhan'ın verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, toplu ağlarla buluşturdu. 1-4
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko ? (Reis dk. 15), Soner (Deniz dk. 59), Halil (Yasin dk. 74), Mosorro, Serdar, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Leo, Murat, Borges, Castro, Batuhan, Ege
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku (Khalili dk. 80 ?), Aytaç, Quaresma (İlhan dk. 88 ?), Hajradinovic, Koita (Yusuf dk. 74), Mustafa
Yedekler: Ramazan, Veigneau, Fernandes, Özgür, Uğurcan, Heintz, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Hajradinovic (dk. 27), Quaresma (dk. 52), Mustafa (dk. 77), Yusuf (dk. 90+3) (Kasımpaşa), Berkan (dk. 45+3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Alpaslan, Beto, Halil, Berkan (Göztepe), Quaresma, Sadiku, Hajradinovic (Kasımpaşa)