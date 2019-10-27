İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 4 (Maç Sonucu)

Süper Lig 7.

hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Göztepe ceza sahası içinde Kaleci Beto'nun Aytaç'a yaptığı müdahale sonrasında, Hakem Ümit Öztürk VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.


52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Quaresma, takımını öne geçiren golü attı. 1-2


73. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Berkan'ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.


77. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında dışından vuran Mustafa, topu ağlara gönderdi. 1-3


79. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, defanstan kornere çıktı.


89. dakikada sağ kanattan gelen Yusuf'un ceza sahasının dışından vurduğu şutu Kaleci Beto oyun alanına çeldi.


90+3. dakikada İlhan'ın verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, toplu ağlarla buluşturdu. 1-4



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko ? (Reis dk. 15), Soner (Deniz dk. 59), Halil (Yasin dk. 74), Mosorro, Serdar, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Leo, Murat, Borges, Castro, Batuhan, Ege


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku (Khalili dk. 80 ?), Aytaç, Quaresma (İlhan dk. 88 ?), Hajradinovic, Koita (Yusuf dk. 74), Mustafa


Yedekler: Ramazan, Veigneau, Fernandes, Özgür, Uğurcan, Heintz, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Hajradinovic (dk. 27), Quaresma (dk. 52), Mustafa (dk. 77), Yusuf (dk. 90+3) (Kasımpaşa), Berkan (dk. 45+3) (Göztepe)


Sarı kartlar: Alpaslan, Beto, Halil, Berkan (Göztepe), Quaresma, Sadiku, Hajradinovic (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.