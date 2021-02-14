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Süper Lig: Göztepe: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan'ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Jahovic gelişine vurdu, kaleci Mert topu çelmeyi başardı.


24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gassama ceza sahası içinde hareketlenen Soner'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti ve Göztepe öne geçti. 1-0.


33. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Alpaslan kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Zulj, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic


Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Kubilay Sönmez, Tripic, Ideye, Diabate, Esiti, Burekovic, Murat Paluli


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, J.Fernandes, Berkay Özcan, Crivelli


Yedekler: Volkan Babacan, Rafael, Mehmet Topal, Ahmet Kıvanç, Demba Ba, Guldbransen, Ravil Tagir, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Soner Aydoğdu (dk. 24) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Obinna (Göztepe), Duarte, Hasan Ali (Başakşehir)

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