Süper Lig: Göztepe: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Tripic'in şutukalenin sağından auta çıktı.
29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tripic, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.
31. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Napoleoni, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu oyun alanına doğru uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Göztepe defansı meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Hakan Yemişken
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Berkan Emir, Borges, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Napoleoni
Yedekler: Eren Bilen, Titi, Gassama, Wallace, Castro, Atakan Keskin, Metin Yıldırım, Efe Binici, Ege Özkayımoğlu
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Kone
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Yasin Öztekin, Djerlek, Fernando, Skuletic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Napoleoni (dk. 31 pen.) (Göztepe)
Sarı kart: Barış Yardımcı (Sivasspor)