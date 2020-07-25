İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Göztepe: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Tripic'in şutukalenin sağından auta çıktı.


29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tripic, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.


31. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Napoleoni, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0


42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.


44. dakikada ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu oyun alanına doğru uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Göztepe defansı meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Hakan Yemişken


Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Berkan Emir, Borges, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Napoleoni


Yedekler: Eren Bilen, Titi, Gassama, Wallace, Castro, Atakan Keskin, Metin Yıldırım, Efe Binici, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Kone


Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Yasin Öztekin, Djerlek, Fernando, Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Napoleoni (dk. 31 pen.) (Göztepe)


Sarı kart: Barış Yardımcı (Sivasspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.