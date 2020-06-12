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Süper Lig: Göztepe: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında ceza sahası içinde Serdar Gürler, topu düzelterek şutunu attı ancak meşin yuvarlak az farkla kalenin yanında auta çıktı.


51. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, Poko'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.


52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


54. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Costa'nın müdahalesiyle yerde kalan Jerome'un pozisyonu sonrası hakem VAR'a gitti. Pozisyonu izlenmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.


57. dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere yolladı. 1-2


72. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in pasında topla buluşan Castro, ceza sahası dışından şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.


84. dakikada Ekuban'ın pasında defans arkasına sarkan Abdulkadir Ömür topa dokunarak kaleye gönderdi.. Pozisyonun devamında Berkan Emir topu çıkarmaya çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3



Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Kamil Çetin


Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu (Mossoro dk. 77), Napoleoni (Poko dk. 37), Halil Akbunar (Wilzeck dk. 63), Serdar Gürler, Jerome (Deniz Kadah dk. 77)


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Borges, Gassama, Wallace Reis, Tripic, Atınç Nukan


Teknik Direktör: İlhan Palut


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Costa, Campi, Novak, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Serkan Asan dk. 85 ?), Ekuban (Hüseyin Türkmen dk. 90+1 ?) Nwakaeme (Ndiaye dk. 68), Sörloth (Doğan Erdoğan dk. 90+1 ?)


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Nwakaeme (dk. 16), Ekuban (dk. 52 pen.), Abdülkadir Ömür (dk. 84) (Trabzonspor) Alpaslan Öztürk (dk. 57 pen.) (Göztepe)


Kırmızı kart: Guilherme (dk. 41) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Costa (Trabzonspor) Jerome, Berkan Emir (Göztepe)

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