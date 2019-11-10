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Süper Lig: Göztepe: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 11 .

Süper Lig'in 11 . haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Soner'in ceza sahası içinden verdiği pasta kale önünde topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


14. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni'nin vurduğu şutu kaleci Farnolle kornere çeldi.


19. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.


45+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği şut defanstan sekerek kornere çıktı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Borges, Soner, Castro, Napoleoni, Serdar, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Halil, Eren, Yasin, Reis, Yalçın, Atınç, Leo, Deniz, Murat


Teknik Direktör: İlhan Palut


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Gökhan, Jahovic


Yedekler: Ufuk, Eren, Ahmed, Mina, Yiğithan, Özer


Teknik Sorumlu: Murat Şahin


Gol: Serdar (dk. 9) (Göztepe)


Sarı kart: Acquah (Yeni Malatyaspor)

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