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Süper Lig: Göztepe: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11 .

Süper Lig'in 11 . haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada sol kanattan Serdar'ın yaptığı ortada topa gelişine vuran Jerome'un şutu kalenin üstünden auta çıktı.


80. dakikada Berkan'ın topa elle müdahale ettiğini VAR incelemesi sonucu belirleyen hakem penaltı kararı verdi.


83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gökhan, skoru dengeledi. 1-1


88. dakikada atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan'ın şutu iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.


90. dakikada sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortaya yükselen Deniz'in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Göztepeli Alpaslan ve Yeni Malatyasporlu Eren arasında çıkan tartışmada hakem iki futbolcuya da ikinci sarı kartlarını vererek kırmızı kart gösterdi.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Borges, Soner (Yasin dk. 80 ?), Castro, Napoleoni (Deniz dk. 87 ?), Serdar (Halil dk. 73), Jerome


Yedekler: Göktuğ, Eren, Reis, Yalçın, Atınç, Leo, Murat


Teknik Direktör: İlhan Palut


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Erkan, Murat (Ahmed dk. 73), Acquah, Guilherme, Donald (Eren dk. 66), Gökhan (Mina dk. 90+3 ?), Jahovic


Yedekler: Ufuk, Yiğithan, Özer


Teknik Sorumlu: Murat Şahin


Goller: Serdar (dk. 9) (Göztepe), Gökhan (dk. 83 pen.) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kartlar: Alpaslan (maçın bitimi) (Göztepe), Eren (maçın bitimi) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Acquah, Murat, Hadebe, Erkan (Yeni Malatyaspor), Soner, Jerome, Berkan, Borges (Göztepe)

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