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Süper Lig: Göztepe: 2 - Ankaragücü: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Ankaragücü ile 2-2 beraber kaldı.



Maçtan dakikalar


56. dakikada Ceza sahası içinde Kitsiou, Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırsat Aydınus penaltı kararı verdi.


58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Rodrigues, kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-2


63. dakikada orta alandan gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi cepheden gören bir noktadan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Ricardo kontrol etti.


90+1. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde, Scarione'nin şutunu kaleci Göktuğ tokatlayarak uzaklaştırdı.



Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Göztepe: Beto (Göktuğ Bakırbaş dk. 46), Murat Paluli, Atınç Nukan, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Mossoro (Yalçın Kayan dk. 70), Napoleoni (Castro dk. 86 ?), Tripic, Wilzeck (Ege Özkayımoğlu dk. 79)


Yedekler: Eren Bilen, Gassama, Wallace, Borges, Kerem Atakan Kesgin, Metin Yıldırım


Teknik Direktör: İlhan Palut


Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Lukasik (Scarione dk. 55), Sedat Ağçay (Saba dk. 46), Rodrigues, İlhan Parlak (Rivas dk. 86 ?), Faty, Orgill (Aydın Karabulut dk. 88 ?)


Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Atila Turan, Mahmut Akan, Orkan Çınar


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Orgill (dk. 17), Rodrigues (dk. 58 pen.) (Ankaragücü), Wilzeck (dk. 25 pen.) Soner Aydoğdu (45+3) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Rodrigues, Lukasik, Kitsiou, Kulusic (Ankaragücü), Soner Aydoğdu, Titi (Göztepe)

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