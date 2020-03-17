Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’de 21.
Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de topla birlikte ceza sahasına giren Jerome şut attı, top kaleci Gökhan Akkan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Jerome topa dokunsa da Gökhan Akkan tekrar topun sahibi oldu.
56. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir ceza sahası dışı sol çaprazda topa vurdu, Rizesporlu Talbi'ye çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı şaşırtarak ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içinden verdiği pasla sol çaprazda buluşan Napoleoni, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
70. dakikada kaleyi cepheden gören bir yerden serbest vuruş kullanan Rizespor'da Boldrin'in şutunda top barajı aşarak kaleye yöneldi. Kaleci Beto sağ tarafına gelen şutu kurtarırken top oyun alanına döndü.
88. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de topla birlikte ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mossoro'nun attığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Deniz Kadah, topa vursa da meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gören, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Mossoro dk. 77), Halil Akbunar (Yalçın Kayan 90+2 ?), Deniz Kadah, Jerome (Wilzeck dk. 85 ?)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Poko, Metin Yıldırım, Hüseyin Bulut, Tripic
Teknik Direktör: İlhan Palut
Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Oğuz Kaan Güçtekin(Sasse dk. 71), Vetrih, Garmash (Oğulcan Çağlayan dk. 46), Boldrin, Samudio, Skoda (Boriachuk dk. 76)
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Fernandes, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Tunay Torun
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Berkan Emir (dk. 56), Napoleoni (dk. 61) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Boldrin, Skoda (Rizespor), Napoleoni (Göztepe)