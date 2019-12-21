S?per Lig: G?ztepe: 2 - Galatasaray: 1 (Ma? sonucu)

S?per Lig’in 16.
S?per Lig'in 16. haftas?nda G?ztepe, konuk etti?i Galatasaray'? 2-1 ma?lup etti.
Ma?tan dakikalar (?kinci yar?)
49. dakikada Sel?uk ?nan'dan topu kapan Halil Akbunar'?n ceza sahas? d???ndan vurdu?u ?ut kalenin ?st?nden auta ??kt?.
56. dakikada Galatasaray ceza sahas? i?inde karambolde kalan topa vuran Halil Akbunar'?n ?utu kalenin sa? yan?ndan az farkla auta ??kt?.
58. dakikada ?mer Bayram'?n sol kanattan yapt??? ortaya ceza sahas? i?inde y?kselen Babel'in yapt??? kafa vuru?unda top kalenin ?st?nden auta ??kt?.
61. dakikada kontrata?a ??kan G?ztepe'de Serdar G?ler'in ara pas?yla kaleciyle kar?? kar??ya kalan Halil Akbunar, Muslera'n?n sa??ndan topu a?larla bulu?turdu. 2-1
76. dakikada Serdar G?rler'in sol k??e g?nderine yak?n bir noktadan kulland??? serbest vuru?ta kaleci Muslera topu tek elle tokatlayarak oyun alan?na d?nd?rd?.
78. dakikada geli?en G?ztepe ata??nda savunma arkas?na sark?p kaleciyle kar?? kar??ya kalan Serdar G?rler'in vurdu?u ?utta top sa? kale dire?ine ?aparak oyun alan?na d?nd?.
79. dakikada geli?en Galatasaray ata??nda ceza sahas? i?inde topla bulu?an Falcao'nun ?utunu Kaleci Beto kurtard?.
Stat: Bornova Aziz Kocao?lu
Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Y?lmaz, As?m Yusuf ?z
G?ztepe: Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Castro (Borges dk. 90+4 ?), Soner Aydo?du, Halil Akbunar (Yal??n Kayan dk. 82 ?), Napoleoni, Serdar G?rler, Jerome (Deniz Kadah dk. 88 ?)
Yedekler: G?ktu? Bak?rba?, Sanneh, Murat Paluli, Batuhan K?rdaro?lu, Yasin ?ztekin, Mossoro, Eren Derdiyok
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Sel?uk ?nan (Taylan Antalyal? dk. 74), ?mer Bayram, Belhanda (Adem B?y?k dk. 77), Feghouli, Babel (Emre Ta?demir dk. 84 ?), Falcao
Yedekler: Okan Kocuk, Ahmet ?al?k, Emin Bayram
Teknik Direkt?r: Fatih Terim
Goller: Jerome (dk. 9), Halil Akbunar (dk. 61) (G?ztepe), Gassama (dk. 27 k.k.) (Galatasaray)
Sar? Kartlar: Gassama, Jerome, Halil Akbunar, Titi (G?ztepe) Feghouli, Marcao (Galatasaray)