İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Tripic, kafa vuruşuyla arka direkte topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1


61. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1


75. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer ceza sahası dışından şu attı ancak top defansa çarparak kornere çıktı.


89. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Maxim, Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.


90. dakikada topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi. 2-2



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Ndiaye 90+1 ?), Soner Aydoğdu, Mossoro (Kubilay Sönmez dk. 77), Halil Akbunar, Tripic (Burekovic dk. 88 ?), Ideye


Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Gassama, Hakan Çinemre, Burak Süleyman, Efe Binici


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski (Oğuz Ceylan dk. 85 ?), Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Güray Vural(Kozulj dk. 72), Jefferson(Sousa dk. 90+2), Maxim, Andre (Enver Cenk Şahin dk. 72), Muhammet Demir(Kenan Özer dk. 72)


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erden Uğurlu, Abdul-Aziz, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Muhammet Demir (dk. 7), Maxim (dk. 90 pen.) (Gaziantep FK), Soner Aydoğdu (dk. 50), Ideye (dk. 61) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Göztepe) Olkowski (Gaziantep FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.