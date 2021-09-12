Süper Lig: Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Ndiaya, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirse de meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu ceza sahasına girerek topu kale önüne çevirdi ancak Ndiaye gerisinde kalan topa dokunamadı, meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde oyun alanını terk etti.

64. sol kanattan gelişen Göztepe atağında Lourency'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

83. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Ndiaye topu sürerek ceza sahasına girdi ve Tijanic'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tijanic plase vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

90+5. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Başakşehir defansının hatasıyla topu çalan Halil Akbunar, kalecinin öne açıldığını görerek meşin yuvarlağı kaleye gönderse de kaleci Volkan Babacan topu kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli(Kerim Alıcı dk. 42), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Burekovic dk. 88 ?), Obinna, Soner Aydoğdu(Atakan Çankaya dk. 88 ?), Halil Akbunar, Lounrency(Baku dk. 70), Ndiaye, Jahovic(Tijanic dk. 46)

Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Ideye, Yalçın Kayan, Atınç Nukan

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Ponck dk. 62), Duarte, Youssouf, Lucas Lima (Guldbransen dk. 86 ?), Tolga Ciğerci (Atabey Çiçek dk. 87 ?), Mahmut Tekdemir (Şener Özbayraklı dk. 76), Berkay Özcan, Visca (Chadli dk. 76), Deniz Türüç, Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Epureanu, Zulj, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Deniz Türüç (dk. 7) (Başakşehir), Ndiaye (dk. 64), Tijanic (dk. 83) (Göztepe)

Sarı kartlar: Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Başakşehir), Berkan Emir, Obinna, Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat (Göztepe)