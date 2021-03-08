Süper Lig: Göztepe: 3 - BB Erzurumspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Cenk Ahmet'in yerden ceza sahasına çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Emrah Başsan, bekletmeden yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
56. dakikada Cenk Ahmet'in ara pasında Emrah'tan seken topu önünde bulan Aatif, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sert vuruşunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.
83. dakikada BB Erzurumspor savunmasından seken topu önüne bulan Diabate'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
86. dakikada Halil'in sağdan ortasına penaltı noktasında Ndiaye dokundu, Szumski topu son anda çeldi.
90+4. dakikada gelişen Göztepe atağında Tripic, Costa'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Alpaslan Öztürk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Murat Paluli dk. 90 ?), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Esiti dk. 60), Halil Akbunar, Zulj (Tripic dk. 46), Diabate (Mihojevic dk. 87 ?), Ndiaye (Jahovic dk. 90 ?)
Yedekler: Megyeri, Titi, Kubilay Sönmez, Ideye, Burekovic
Teknik Direktör: Ünal Karaman
BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar (Butko dk. 46), Costa, Schwechlen, Bergdich, Osman Çelik (Omolo dk. 46), Boumual, Cenk Ahmet Alkılıç (Novikovas dk. 75), Aatıf, Rashani (Emrah Başsan dk. 46), El Kabir (Oltan Karakullukçu dk. 81 ?)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hasan Hatipoğlu, Buğra Çağıran, Teikeu, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gol: Schwechlen (dk. 4 k.k), Halil Akbunar (dk. 83) Alpaslan Öztürk (dk. 90+4 pen.)(Göztepe), Emrah Başsan (dk. 48)(BB Erzurumspor)
Kırmızı Kart: Costa (dk. 90+4) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Ndiaye, Esiti (Göztepe), Murat Uçar, Bergdich, Omolo(BB Erzurumspor)