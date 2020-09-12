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Süper Lig: Göztepe: 3 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe, Yukatel Denizlispor’u ağırlıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Rodellega, Alpaslan Öztürk'e iterek müdahalede bulundu. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.


9. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk, topu ağlara gönderdi. 1-0


16. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Bergdich'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mesanovic arka direkte topa dokunsa da top auta çıktı.


25. dakikada Berkan Emir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan, topu ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 2-0


31. dakikada orta alandan atağa çıkan Göztepe'de, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase vuruş yapan Mossoro'nun şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.


43. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasına giren Halik Akbunar, sağ çaprazdan düz bir vuruşla topu kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 3-0



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye


Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Gassama, Hakan Çinemre, Kubilay Sönmez, Burekovic, Efe Binici, Ndiaye, Ege Özkayımoğlu, Burak Süleyman


Teknik Direktör: İlhan Palut


Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Mesanovic, Rodellega


Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Asım Aksungur, Recep Niyaz, Sagal, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Alpaslan Öztürk (dk. 9 pen.), Atınç Nukan (dk. 25), Halil Akbunar (dk. 43) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Rodellega, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor)

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