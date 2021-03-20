Süper Lig: Göztepe: 3 - D.G. Sivasspor: 5 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 5-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
55. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivassspor'da, Boyd'un ceza sahası içine attığı topu yumruklayan kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken topu savunma uzaklaştıramadı, topu önünde bulan Yatabare topu filelere gönderdi. 0-5
56. dakikada Göztepe'de Tripic'in kullandığı serbest vuruşta Atınç Nukan kafayı vurdu ancak top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
60. dakikada atak yapan Göztepe'de sağ çaprazda Tripic'in pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-5
66. dakikada Tripic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Titi topu ağlarla buluşturdu. 2-5
84. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top Atınç Nukan'dan sektikten sonra üst direğe çarparak auta çıktı.
90+2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Ideye'nin indirdiği topu önünde bulan Diabate, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-5
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Mehmet Salim Mazlum
Göztepe: İrfancan Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Mihojevic(Titi dk. 46), Burekovic, Obinna, Soner Aydoğdu(Esiti dk. 87 ?), Zulj(Diabate dk. 46), Halil Akbunar(Tripic dk. 46), Ndiaye, Jahovic(Ideye dk. 87 ?)
Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Kubilay Sönmez, Gassama, Beykan Şimşek
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz(Alaaddin Okumuş dk. 90 ?), Robin, Samba, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal(Ninga dk. 90+3 ?), Boyd(Kayode dk. 68), Max(Ziya Erdal dk. 89 ?), Yatabare(Kone dk. 68)
Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Kerem Atakan Keskin, Erdoğan Yeşilyurt
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk.23, 55), Fayçal (dk. 38), Boyd (dk. 41, 45+1) (Sivasspor), Nidaye (dk. 60), Titi (dk. 66), Diabate (dk. 90+2) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Boyd, Yatabare (Sivasspor) Mihojevic, Obinna (Göztepe)