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Süper Lig: Göztepe: 3 - Gençlerbirliği: 0 (ilk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşması oynanıyor. Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


9. dakikada Berkan Emir'in ortasında Soner Aydoğdu ceza sahası içinde topla buluştu, Soner Aydoğdu'nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.


13. dakikada Polomat'nın pasında İlker'in ceza sahasından şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.


25. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında Peter Zulj, topu kafayla ağlara gönderdi. 1-0


36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Kristoffer Nordfeldt golü engelledi.


45. dakikada Halil Akbunar'ın sol taraftan yaptığı ortaya kayarak vuran Cherif Ndiaye, topu ağlarla buluşturdu. 2-0


45+2. dakikada ceza yayı üzerinde rakibinden topu kapan Halil Akbunar, kaleciyi de geçerek golünü attı. 3-0



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Ergin Gözütok


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Marko Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Peter Zulj, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Zlatko Tripic


Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Kubilay Sönmez, Yalçın Kayan, Batuhan Kırdaroğlu, Beykan Şimşek, Brown Ideye, Stefano Napoleoni


Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz


Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego Angelo, Zargo Toure, Pierre Yves Polomat, Soner Dikmen, Robert Piris, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Kadir Kıra, Ömürcan Artan, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Seyhan, Kağan Özkan, Mustafa Çeçenoğlu


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Peter Zulj (dk. 25), Cherif Ndiaye (dk. 45), Halil Akbunar (dk. 45+2) (Göztepe)


Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Murat Yıldırım, Robert Piris (Gençlerbirliği)

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