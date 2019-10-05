Süper Lig: Göztepe: 3 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Alpaslan fileleri havalandırdı. 1-0

33. dakikada Jerome ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Serdar fileleri havalandırdı. Ancak hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledi ve Serdar'ın topa iki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

43. dakikada ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Soner, ağları sarstı. 2-0

45. dakikada Serdar'ın pasıyla topla buluşan Napoleoni, rakibinde sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome

Yedekler: Eren, Halil, Yasin,Castro, Kerem, Reis, Leo, Deniz, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Atilla, Djedje, Rienstra, Hasan, Nurettin, Ntep, Umut

Yedekler: Hakan, İsmail, Emirhan, Mert, Bilal, Aksel, Ercan, Ziya, Adryan, Emre

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Alpaslan (dk. 7), Soner (dk. 43), Napoleoni (dk. 45) (Göztepe)

Sarı kartlar: Rienstra, Poulain (Kayserispor)