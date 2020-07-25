İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Göztepe: 3 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada gelişen Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Fernando, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1


54. dakikada sol kanattan Tripic'in ceza sahasına yaptığı ortada boş kalan Mossoro kafa vuruşuyla top filelere yolladı. 2-1


57. dakikada sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortada Skuletic'in kafa vuruşunu kaleci Göktuğ Bakırbaş kurtardı.


79. dakikada kontratağa çıkan Göztepe'de Halil Akbunar, ceza sahası çizgisi üzerinde Soner Aydoğdu'ya pasını aktardı. Soner'in şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.


81. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda yerden pasta Skuletic'in gelişine vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


90+3. dakikada Sivasspor ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda Camara, Halil Akbunar'ı düşürdü. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.


90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan Emir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Hakan Yemişken


Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Yalçın Kayan (Titi dk. 84 ?), Atınç Nukan, Berkan Emir, Borges, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro (Castro dk. 74), Tripic (Gassama dk. 85 ?), Napoleoni


Yedekler: Eren Bilen, Wallace, Atakan Keskin, Metin Yıldırım, Efe Binici, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Fernando dk. 46), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Camara dk. 83 ?), Cofie (Skuletic dk. 46), Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan (Ziya Erdal dk. 67), Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Kone (Yasin Öztekin dk. 69)


Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Papp, Fatih Aksoy, Djerlek


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Napoleoni (dk. 31 pen.), Mossoro (dk. 54), Berkan Emir (90+4. pen.) (Göztepe), Fernando (dk. 49) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Barış Yardımcı, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor), Berkan Emir, Yalçın Kayan, Borges (Göztepe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.