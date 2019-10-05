Süper Lig: Göztepe: 4 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig 7.
hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. İzmir temsilcisi rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Berkan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, topu ağlara yolladı. 4-0
68. dakikada Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta Jerome'dan seken top arka direkteki Castro'ya geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
70. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.
85. dakikada Halil'in soldan ortasında Jerome yakın mesafeden dokundu, Lung topu kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Aleks Taşçıoğlu
Göztepe: Göktuğ, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner (Halil dk 64), Mossoro (Castro dk. 46), Serdar (Kerem dk. 85 ?), Napoleoni, Jerome
Yedekler: Eren, Yasin, Reis, Leo, Deniz, Murat
Teknik Direktör: Tamer Tuna
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Atilla, Djedje, Rienstra, Hasan, Nurettin (Ziya dk. 55), Ntep (Emre dk. 85 ?), Umut (Adryan dk. 46)
Yedekler: Hakan, İsmail, Emirhan, Mert, Bilal, Aksel, Ercan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Alpaslan (dk. 7), Soner (dk. 43), Napoleoni (dk. 45 ve 49) (Göztepe)
Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Rienstra, Poulain (Kayserispor)