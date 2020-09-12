Süper Lig: Göztepe: 5 - Denizlispor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe, sahasında Yukatel Denizlispor’u 5-1 mağlup etti.
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
50. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde defanstan dönen topa vuran Mossoro, meşin yuvarlağı yerden ağlara gönderdi. 4-0
62. dakikada sağ kanattan yüklenen Denizlispor'da Lopes'in ceza sahası içine yaptığı ortada Oğuz Yılmaz, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 4-1
65. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de, Murat Paluli'nin ceza sahasına çevirdiği topa Soner Aydoğdu gelişine vurdu. Pozisyonun devamında top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
71. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Zlatko Tripic, yaklaşık 30 metreden kaleye şut attı, falso alan top kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu. 5-1
78. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahası içinde Kubilay Sönmez'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli Atınç Nukan (Titi dk. 86 ?), Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Efe Binici dk. 86 ?), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Burekovic dk. 80 ?), Mossoro (Kubilay Sönmez dk. 52), Tripic, Ideye (Ndiaye dk. 80 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Gassama, Hakan Çinemre, Ege Özkayımoğlu, Burak Süleyman
Teknik Direktör: İlhan Palut
Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Bakalorz (Özgür Çek dk. 82 ?), Sacko, Aissati (Recep Niyaz dk. 65), Mesanovic (Angelo dk. 55), Rodellega
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Asım Aksungur, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Alpaslan Öztürk (dk. 9 pen.), Atınç Nukan (dk. 25) Halil Akbunar (dk. 43), Mossoro (dk. 50), Tripic (dk. 71) (Göztepe) Oğuz Yılmaz (dk. 62) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Rodellega, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor)