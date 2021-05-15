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Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş

Süper Lig’in 42.

Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta, Ghezzal ceza sahasına ortaladı. topa yükselen Larin kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.


67. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Larin, Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.


68. dakikada kazanıla penaltı vuruşunda topun başına geçen Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu. 1-2


78. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir kale önüne ortaladı, Ndiaye topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirse de kaleci Ersin Destanoğlu topu kontrol etti.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Olguncan, Serkan Ok


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir (Burekovic dk. 83 ?), Obinna, Soner Aydoğdu (Ideye dk. 73), Esiti (Beykan Şimşek dk. 83 ?), Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic


Yedekler: Bartu Dinç, Arda Özçimen, Kubilay Sönmez, Lamina Gassam, Yalçın Kayan, Zulj, Napoleoni


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Josef, Atiba, Gökhan Töre (Dorukhan Toköz dk. 90+2 ?), Ghezzal, Nkodou (Necip Uysal dk. 72), Larin


Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Monter, Bilal Ceylan, Mensah, Serdar Saatçı


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Vida (dk. 10), Ghezzal (dk. 69 pen.) (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (dk. 24) (Göztepe)


Sarı kartlar: Halil Akbunar (Göztepe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

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