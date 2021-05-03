Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 Mayıs günü içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. İçerisinde E.K. (27) ve Y.U. (37) isimli iki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada 138 adet sentetik ecza ve 28 gram metamfetamin maddesi bulunurken, E.K. adlı kadının üzerinde ise kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.