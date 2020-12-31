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Şüpheyle durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu, evinden de tabancalar çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Seferihisar’da yürüttüğü devriye sırasında, şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu haplar ve sonrasında evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Seferihisar'da yürüttüğü devriye sırasında, şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu haplar ve sonrasında evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Seferihisar ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, Mersinalanı Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında olduğu gözlemlenen S.Ş. isimli şahsın üstünde 8 adet 300 mg'lık uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi. Alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde yapılan kontrolde ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet boş şarjör, 9 adet av tüfeği fişeği, 27 adet tabanca fişeği ile bong olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı tespit edildi.


Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanma" ile "Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

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