‘Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme'de fikri olana 200 bin TL hibe

Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanı öncelikli olmak üzere, girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlanan 2020 ikinci çağrı dönemi kapsamında başvuru sürecini başlattı. Girişimci adayları, iş fikri başvurularını 15 Mart'a kadar “T-BİGGY”ye yapabilecek.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Destekleme Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu Program ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriliyor. Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY, BİGG 2020 ikinci çağrı dönemi kapsamında iş fikri olan genç girişimcilerini arıyor. 15 Mart 2021'e kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Genç girişimciler, kabul edildikleri andan itibaren girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK'tan 200 bin TL tutarındaki hibeyi almak için hazırlanacak.

Yeni dönem için genç girişimciler aranıyor

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz üç döneminde gönderdikleri projelerden 12'sinin toplam 2 milyon 400 bin TL hibe desteği kazandığını hatırlatarak, T-BİGGY olarak, özellikle COVİD-19 pandemisi döneminde önemi daha da anlaşılan “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanı öncelikli olmak üzere yeni dönem için genç girişimcileri aradıklarını ifade etti.

Kimler başvurabiliyor?

BİGG Destek Programı'na, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor. Programa; sürdürülebilir tarım ve beslenme, akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi 4.0, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen, bu şartları sağlayan ve daha önce tekno girişim desteği almamış girişimci adayları, T-BİGGY'ye başvurarak hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirme imkânı elde edebilecek.

Güçlü iş birliği

T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, Yaşar Üniversitesi'nin ODTÜ Teknokent iş birliğiyle hayata geçirdiği T-BİGGY'nin; Celal Bayar, Adnan Menderes, Katip Çelebi, İzmir Demokrasi üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası işbirliğiyle kurduğu özgün mekanizmayla tüm paydaşların, iş fikri olan girişimcilere ulaşması, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimi ve mentorluk hizmetlerinin verilmesi ile iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil edildiğini belirtti.

Ayşe Şen, “Destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva ve ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma, mentorluk ve girişimcilik eğitimleri de sağlanmakta. Genç girişimciler; iki kurumun geniş iletişim ağı sayesinde yatırımcı iş ortaklarından yatırım alma şansı da yakalayabilir. Girişimciler, ayrıca, BİGG programındaki uygulayıcı kuruluş tecrübesi ve başarısı yüksek ODTÜ Teknokent ile kuvvetli iletişim ağı ve güçlü alt yapıya sahip Yaşar Üniversitesi'nin uygulayıcı kuruluşu olduğu T-BiGGY ile fikirlerini karlı bir iş modeline dönüştürmek ve başarıya ulaşmak için fırsat elde etmiş olacak. İş fikri olan ve bunu hayata geçirmek için fırsat arayan genç girişimcileri, T-BİGGY'den ayrıntılı bilgi almak ve başvuruları için 15 Mart'a kadar https://t-biggy.yasar.edu.tr/ web sayfasını ziyaret etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Program kapsamında bin 519 girişimci desteklendi

TÜBİTAK, BİGG programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 2012 yılında başlatılan Program kapsamında desteklenen bin 519 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. 2019 yılı ikinci çağrısı panellerinde 362 iş planının değerlendirmesi Ağustos ayı içerisinde tamamlandı. Destek almaya hak kazanan 138 girişimci sermaye şirketi kurarak Kasım ayında iş planı faaliyetlerine başladı. 2020 yılı birinci çağrısı, 21 Ekim 2020 tarihinde başvurulara açılarak 15 Aralık 2020 tarihlerinde kapandı. Bu çağrı kapsamında uygulayıcı kuruluşlarca toplamda 4 bin 482 yeni iş fikri başvurusu alındı. Alınan başvuruların uygulayıcı kuruluşlar tarafından birinci aşama değerlendirmesi ve umut vadedenlerin ikinci aşamaya hazırlık eğitimleri ise devam ediyor. Programın ikinci aşamasında girişimcilere 200 bin TL'ye kadar sermaye desteği sağlanacak. BiGG 2020 ikinci çağrısı iş fikri başvuruları ise uygulayıcı kuruluşlar tarafından alınmaya başlandı.