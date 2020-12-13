"Sürdürülebilirlik" temalı hazır giyim tasarımları dijitalden seçilecek

EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 finalist arasından ilk 3 tasarımcı 17 Aralık tarihinde ilk kez dijital ortamda belirlenecek. 10 finalistin kıyafetlerinin tanıtıldığı defile ise pandemi koşullarının iyileşmesi sonrasında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. EİB Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesini 10 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, final defilesini pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında ertelediklerini hatırlattı.

"İhracatımızı 50 milyar dolara tasarımla çıkaracağız"

Türk moda endüstrisine 15 yıldır yüzlerce tasarımcı kazandırdıklarını anlatan Sertbaş, “Türkiye'ye yıllık 26 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyon civarında kişiye istihdam sağlayan dev bir sektörüz. Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatının kg başına 1,3 dolar olduğu süreçte hazırgiyim sektörü olarak 13 doların üzerinde ortalama ihraç fiyatına ulaşıyoruz. Katma değerli ürün ihracatında zirvede yer alan sektörler arasındayız. Bu başarının altında yatan en önemli etkenlerden biri kendi tasarımlarımızla, kendi koleksiyonlarımızla ihracat yapıyor olmamız yatıyor. Her firmamızın bünyesinde tasarım ofisleri var. Ticaret Bakanlığının verdiği tasarım desteği ile bu ofislerimiz daha da güçlendi. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı 30 dolar seviyesine çıkarmak. Bunu sağladığımızda bugün 26 milyar dolar olan yıllık tekstil ve konfeksiyon ihracatımızı 50 milyar doların üzerine taşıyacağız” dİye konuştu.

Tema sürdürülebilirlik eksenli Tech-Tility

EİB Moda Tasarım Yarışması'nın bu yılki temasının sürdürülebilirliği öne çıkaran Tech-Tility olarak belirlendiği bilgisini veren EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı Tuğba Hazar, "Tasarımcıların en büyük mirasımız olan doğayı bugünkü yaşam iksirimiz olan teknoloji ile birleştirmelerini, bu bilinç ve öngörüyle teknolojiye bir de böyle dokunarak tasarımlarını oluşturmaları bekliyoruz. Bu beklentilerine uyumlu olarak tasarımcılardan da çok güzel tasarımlar gelmesinden dolayı doğru bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yurt dışı eğitim desteği

EİB Moda Tasarım Yarışması sayesinde 2004 yılından itibaren bölgenin tasarım kültürünün oluşumuna önemli katkılar sağladıklarına vurgu yapan Hazar, “Aynı zamanda Türkiye genelindeki tasarımcıların kariyer basamaklarındaki en önemli deneyim ve tanıtım imkanlarından birine zemin hazırlıyoruz. Emre Erdemoğlu, Mahmut Ağaç ve Ruhi Tamer Çoğal, Merve Uçar ve Nuray Atalayman, EİB Moda Tasarım Yarışması'nın Türk moda endüstrisine kazandırdığı, uluslararası üne kavuşan ve ödüller kazanan tasarımcılarımız oldu. Bugüne kadar 20 tasarımcımız İtalya'da önde gelen moda okullarında Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle eğitim alma fırsatı yakaladı. 17 Aralık'taki yarışmada dereceye girecek finalistler, Ticaret Bakanlığı desteği kapsamında 2021/22 sezonunda yurt dışı eğitim desteğinden yararlanma imkanına kavuşacaklar” dedi.

10 finalist yarışacak

Yeni dönemin trend konuları sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyle bağlantılı Tech-Tility temalı tasarımların yarışacağı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nın koçluğunu ve koordinatörlüğünü ise moda tasarımcısı Özlem Erkan yapıyor. 10 finalist, dijital ortamda tasarımlarını jüriye anlatarak derece elde etmeye çalışacak. Tasarımcıların kıyafetleri dikim aşamasından başlanarak fitting süreci, kıyafetlerin mankenler üzerinde 360 derece fotoğraf çekiminin yapılarak zenginleştirilmiş finalist videoları da seçim öncesi jüri üyelerine gösterilecek.

Kazananlar online basın toplantısıyla açıklanacak

EİB Moda Tasarım Yarışması'nda ilk 10 finalist arasından ilk üçü belirleyecek jüri ise EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı ve Jüri Başkanı Tuğba Hazar, Moda Tasarımcısı Dilel Süslüer, Moda Tasarımcısı Ece Gözen Akın, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu, Moda Tasarımcısı Gaye Ağış, Spot Tekstil Firma Sahibi İzak Eskinazi, STYLIST Kaner Kıvanç, Moda Tasarımcısı Murat Acar, Moda Tasarımcısı Özlem Kaya ve Moda Fotoğrafçısı Tolga Yurdaer'den oluşacak. EİB Moda Tasarım Yarışması jüri üyelerinin seçimleri sonucu belirlenecek ilk üç finalist Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ile Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar ve 10 finalistin katılacağı basın toplantısıyla önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Yarışmanın birincisi 18 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci olacak tasarımcı 13 bin TL ve üçüncülüğü kazanacak tasarımcı 8 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Para ödülünün yanı sıra, üç finalist yurt dışında iki yıllık yüksek lisans eğitimi hakkı kazanacak.

17 Aralık'ta ilk üçe kalma heyecanı yaşayacak olan tasarımcılar ise şu isimlerden oluşuyor:

"Aycan Hakalmaz-İstanbul, Ayşe Kaya-İstanbul, Can Encin-İstanbul, Ecem Akçay-İstanbul, Fadime Yıldırım-İzmir, Gizem Mendi-İzmir, Gökhan Rençber-İstanbul, Manolya Yalçınkaya-İzmir, Selen Tavtın-İstanbul ve Zülal Açar-İstanbul."