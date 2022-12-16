Sürdürülebilirlikte DEÜ farkı

Üniversiteleri yeşil kampüs, çevresel sürdürülebilirlik, eğitim ve araştırma gibi alanlarda değerlendiren Uluslararası GreenMetric 2022 sıralamasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 11'inci, dünya üniversiteleri sıralamasında ise 207'nci sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Endonezya Üniversitesi tarafından 6 farklı kriterde 39 gösterge aracılığı ile üniversitelerin çevresel taahhütlerine ve girişimlerine göre paylaşılan GreenMetric endeksi 2022 sonuçlarında DEÜ, önemli başarılara imza attı. Doğa dostu çalışmaları ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ile bilimsel ve sosyal projelerini sürdüren İzmir'in köklü yükseköğretim kurumu DEÜ, GreenMetric araştırma verilerine göre dünya üniversiteleri arasında 7.575 puan ile bir önceki yıla göre 88 basamak birden yükselerek 207'nci sıraya yerleşti. DEÜ, araştırmada Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 11'inci sırada yer aldı. Böylelikle DEÜ, sürdürülebilirlik süreçlerini geliştirme, yeni yaklaşımları araştırma ve uygulama konularında önemli başarılar elde etti.

"Dünyanın dikkatini çekiyor"

DEÜ'nün toplam bütçesinin dörtte birlik kısmının sürdürülebilirlik çalışmalarına ayrılmış olduğunu ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, GreenMetric verileri ışığında değerlendirmelerde bulundu. Rektör Hotar, üniversitenin yeşil kampüs ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Araştırma üniversitesi misyonumuz ile her alanda örnek teşkil eden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üniversitemiz doğa ve çevre dostu sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dünya genelinde de dikkat çekmeye devam ediyor” dedi.

Sürdürülebilirlik süreçleri devam ediyor

DEÜ yerleşkelerinde yeni yaklaşımlar ışığında sürdürülebilirlik süreçlerini geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Rektör Hotar, “Kampüslerde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanması için çalışmalar sağlanmakta. Enerji ve iklim değişikliği alanında da yenilikçi programlarımız mevcut. Dokuz Eylül Üniversitesi, yenilenebilir enerji kaynağı olarak 'Güneş Enerjisi Projesi'ni başlatmış olup proje tüm kampüslerde hayata geçirilmek üzere büyük ölçüde tamamlanmıştır. Güneş enerjisi panelleri kurulumu 7 farklı kampüste binaların çatıları, otopark alanları, ve uygun araziler kullanılarak tamamlanacaktır” diye konuştu.

“Doğal yaşamın korunması önceliğimiz”

Yerleşkelerinin 3 milyon 111 bin 315 metrekaresi ormanlarla kaplı olan DEÜ'de bu değer, toplam kampüs alanının yüzde 55,5'ine tekabül ediyor. DEÜ yerleşkeleri, sahip olduğu geniş ormanlık alanlar ve Ege Bölgesinin ekolojik avantajları nedeniyle zengin bir biyolojik çeşitliliği de barındırıyor. DEÜ kampüslerinde doğal yaşamın korunmasına öncelik verildiğini belirten Rektör Hotar, “Bu amaçla Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezimizin yanı sıra Erozyonla Mücadele ve Tabiat Varlıklarını Koruma (GENÇ TEMA), Doğa ve Kuş Gözlemciliği ile Sualtı Sporları (DEÜSAT) gibi sürdürülebilirlik konulu çalışmalar gerçekleştiren öğrenci topluluklarımız, doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürmektedir. Tınaztepe yerleşkemizde, Akdeniz Bölgesinin yenilebilir yabani bitkilerinin yetiştirilmesi için bir sera oluşturulmuştur. Eğitim fakültesinin tamamı koruma altına alınmış olan bahçesinde tavus kuşu, kaz ve yeşil papağanların yaşadığı bir Doğal Yaşam Parkı yer almaktadır” bilgisini verdi.

Sıfır atık belgeli 15 kampüs

DEÜ'de atıkların geri dönüşümüne de önem verildiğini vurgulayan Rektör Hotar, şöyle konuştu: “Üniversitemizin ‘Sıfır Atık Belgeli' toplam 15 kampüsü bulunmaktadır. DEÜ'de Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde geri dönüştürülebilir atık olarak toplanan toplam 323 bin 525 kilogram kağıt, plastik, cam ve metal atık kampüslerde lisanslı ayrıştırma tesislerine gönderilerek geri dönüşümü sağlanmıştır. Öte yandan kampüslerde kağıt ve plastik kullanımını azaltan uygulamalarımıza da devam ediyoruz. Kampüslerimizde ayrıca uzun süredir enerji tasarruflu cihazlar kullanılmaktadır. Araştırma üniversitesi misyonumuz ve kurum kimliğimize yakışır bir kampüs oluşturma gayretimizi sürdüreceğiz."