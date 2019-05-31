İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi

Göreve geldiğinden bu yana yoğun çalışmalar ile il yönetim kurulunu oluşturan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son yaptığı değerlendirmeler ile il yürütme kurulunu oluşturdu.



Bugüne kadar partide görev alan teşkilat mensupları ve İzmir dinamikleri ile yaptığı istişare ve değerlendirmeler sonucunda il yönetim kurulunu belirlediğini aktaran AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Son derece aktif bir yönetim kurulumuz var. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Herkes son derece istekli ve hevesli. Bu da bizim heyecanımızı artırıyor. Böyle genç ve dinamik arkadaşlarımız arasından yürütme kurulumuzu belirlerken çok hassas davrandık. Tüm arkadaşlarımızın alanlarında tecrübeli ve İzmir dinamiğine uygun olmalarını ön planda tuttuk” ifadelerini kullandı.



Beş bölge başkanı görevlendirildi


Başkan Sürekli İzmir teşkilatında ilk kez uygulanacak görev bölümü oluşturdu. Bu görev bölümüyle beş yönetim kurulu üyesinden oluşan listede beş bölge başkanı ve bir başkan danışmanı belirlendi. Sürekli, bölge başkanlarının ilçe koordinatörleri ile aktif çalışacağını belirterek, “Bölge başkanlarımız koordinatörlerimiz ile bağlantılı çalışacak. Sık sık ilçeler hakkında raporlar toparlayacağız. Bu sayede ilçelerimizdeki eksiklerimizi yapmamız gerekenleri daha net göreceğiz” dedi.



Siyasi ve Hukuki İşler: Ali Aslan


Teşkilat: Nail Kocabaş


Seçim İşleri: Koray Battal


Tanıtım ve Medya: Dilaver KİŞİLİ


Dış İlişkiler: Gözde Keskin


Sosyal Politikalar: Semiha Paçacı


Yerel Yönetimler: Hamit Nişancı


Ekonomi İşleri: Furkan Katmerci


Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Mustafa Kandil


İnsan Hakları: Münir Ensari


Mali ve İdari İşler: Mustafa Gedikoğlu


AR-GE: Bilal Kırkpınar


Çevre, Şehir ve Kültür: Ahmet Şimşek


İl Sekreteri: Sefa Şahin



1. Bölge Emrun Sulayıcı


2. Bölge Deniz Doğan


3. Bölge Rafet Uslu


4. Bölge Aykut Dikencik


5. Bölge Hayrettin Uçak


Birinci Bölge başkanlığına getirilen Emrun Sulayıcı aynı zamanda il başkanlık danışmanı olarak görev yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.