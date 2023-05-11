Sürekli'den saha yorumu:

Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli; Bayraklı, Konak, Bornova, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerini ziyaret etti. Katıldığı canlı yayında saha çalışmalarını değerlendirirken Sürekli, “AK Parti, İzmir'de rekor sayıda vekili rekor oranda oyla çıkartacak” dedi.

Bayraklı, Konak, Bornova, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerindeki programlara katılan Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, saha çalışmalarındaki çıtayı da yükseltmeye devam ediyor. Güne İzmir Kantinciler Odasının temsilcileri ile buluşarak başlayıp Alpaslan Mahalle Muhtarı Fahri Karatay'ı ziyaretle sürdüren AK Partili Sürekli, daha sonra mahalle esnafı ve mahalleliyle bir araya geldi. Televizyon programına canlı yayın konuğu olan tecrübeli siyasetçi, saha çalışmalarını değerlendirdi. İzmir'in hangi köyünde neye ihtiyaç olduğuna, hangi mahallesinde neyin talep edildiğine hakim olduğunu ifade eden Sürekli, siyasetçilerin söylemleriyle eylemlerinin örtüşmesi gerektiğine vurgu yaparak “Esnaflarımız, hemşehrilerimiz, kanaat önderlerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, milletimizin her bir ferdi muhteşem bir teveccüh gösteriyor. Ziyaretlerimizi uzun tutuyor, hemşehrilerimizi dikkatle dinliyoruz. İzmir merkeze en uzak mesafedeki köyde yaşayan hemşehrim de şehir merkezinde yaşayan hemşehrim de gündemi çok yakından takip ediyor. Öyle ki çoğu zaman şöyle bir söylemle karşılaşıyoruz ‘Biz hazırız 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza AK Parti'mize oyumuzu vereceğiz. Bize gelmeyin, kararsız seçmen varsa onlara gidin.' Elbette biz her kesime dokunuyor, yatırım ve projelerimizi anlatıyoruz. Gönül bağı kuruyor, gönüllere dokunuyoruz. Sahada şunu görüyorum; AK Parti, İzmir'de rekor sayıda vekili rekor oranda oyla çıkartacak. Cumhurbaşkanımız rekor bir oyla yeniden seçilecek. İnşallah 15 Mayıs sabahı tüm ülkemizle birlikte omuz omuza verip 'Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyor olacağız. Şahlanma dönemiyle birlikte daha refah ve daha mutlu yarınlarımızın planlarını yapıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

"24 saat yetmiyor"

Altındağ Semti Kemalpaşa Caddesi'nde esnafları ziyaret edip Bornovalılarla buluşan AK Parti'li Sürekli, ardından Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odasına konuk oldu. Esnafların talep ve öneriyle ilgili istişarelerde bulunduktan sonra Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret eden Sürekli, esnaf ve sanatkarlara yönelik hazırlanan destek ve kredi paketleri hakkında değerlendirmeler yaptı. Çamdibi'nde Makedonya göçmeni hemşehrilerinin yanı sıra Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden AK Parti'li Sürekli, gönül coğrafyasına selam gönderdi. Balkanların yiğit evlatlarına ilgi ve destekleri için teşekkür eden Sürekli, “Allah'ın izniyle 14 Mayıs Türkiye'nin istiklali ve istikbali için bir dönüm noktası, 'Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olacaktır. Milletimiz için ülkemiz için günün her saati çalışıyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Öyle oluyor ki 24 saat yetersiz kalıyor. Yorulmadan, durmadan ülkemizin aydınlık yarınları için gençlerimiz için şehrimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.