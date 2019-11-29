Suriyeli mülteciler için tasarladılar

İnsan için Yapı-Halk için Mimarlık Uluslararası Mimari Tasarım Yarışması bu yıl, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonuna yönelik bir tema çerçevesinde düzenlendi. Yaşar Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Mimarlar Odası İzmir Şubesinin desteği ile düzenlenen uluslararası etkinlikte, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli mültecilerin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak mimari proje fikirleri ortaya çıktı.

1 hafta boyunca süren; ayrıca panel, sergi, atölye ve kolokyum etkinliklerini de içeren İnsan için Yapı-Halk için Mimarlık Uluslararası Mimari Tasarım Yarışmasının organizatörlerinden biri de Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi oldu. Etkinliğin açılışını, Dünya Mimarlık Topluluğunun Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan, ‘mimarlıkta yenilik' başlıklı bir sunum ile İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştirdi.

Tenin Gözleri isimli kitabıyla öne çıkan dünyaca ünlü Fin Mimar ve Kuramcı Profesör Juhani Pallasmaa ise etkinlik kapsamında Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda akademisyenler ve mimarlık öğrencileriyle bir araya geldi. ‘Deneyim Olarak Mimarlık: Mimarlıkta Varoluşçu Anlam' başlıklı sunumunda Pallasmaa, mimarlığın bir sanat dalı olduğuna ve bu bağlamda mekanın farklı algılanış olasılıklarına dikkat çekti. Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki'nin de dinleyici olarak katıldığı etkinlikte, Pallasmaa'nın ardından ‘Gökyüzü, Su ve Dağla Yaşamak: Özgürlüğe Uzanan Yol' başlıklı sunumuyla Mimar Sheng-Yuan Huang söz aldı. Huang Tayvan'da katılımcı tasarım yöntemiyle gerçekleştirilen, sosyo-kültürel sürdürülebilirlik odaklı projelerini, dinleyicilere sundu.

Kimler ödül aldı?

Türkiye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli mültecilerin sosyal entegrasyonuna katkıda bulunacak tasarım fikirleri arayan ve profesyonel ile öğrenci olmak üzere iki kategoriden oluşan yarışmanın jüri üyeleri arasında ise Prof. Juhani Pallasmaa, Prof. Dr. Suha Özkan, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, Öğretim Üyesi Dr. Chen-Yu Chiu, Doç. Dr. Chun-Hsiung Wang, Ying-Chun Hsieh, Sheng-Yuan Huang, Shuenn-Ren Liou ve Nuno Martins yer aldı.

Yürütücüleri arasında Türkiye'den Chen-Yu Chiu, Portekiz'den Nuno Martins ve Tayvan'dan Chun-Hsiung Wang'ın bulunduğu yarışmanın kolokyumu, İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştirildi. Kolokyuma Çin Cumhuriyeti Tayvan Büyükelçisi Taih Siang Cheng ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da katıldı.

Tayvan hükümeti tarafından finanse edilen yarışmada profesyonel kategoride, sadece mansiyon ödüllerine yer verildi.

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden; Çağan Köksal, Barış Açık, Burak Arifoğlu, Begüm Yoldaş, Akın Ertürk'ün ‘Sınırsız' başlıklı projesi üçüncülük ödülüne, Valparaiso Üniversitesi (Şili) öğrencilerinden Ariel Gajardo Barahona, Pablo Cantillana, Osvaldo Garrido Parada, Alejandro Olives, Danilo Reyes'in ‘Dünyanın Peçesi' başlıklı projesi ikincilik ödülüne Boğaziçi Üniversitesinden Elif Arpa'nın ‘Suriyeli Mülteciler için Geçici Barınma Yerleşimi' başlıklı projesi ise birincilik ödülüne hak kazandı.