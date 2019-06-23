Süs bitkileri, peyzaj ve ev hayvanları sektörünün sorunlarına mercek

İzmir Ticaret Odası 5. Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu tarafından düzenlenen “Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Sektörünün Sorun ve Çözüm Önerileri" toplantısı Bademler Doğal Yaşam Köyünde düzenlendi. Açılış konuşmasını İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen'in yaptığı toplantıya İZTO Meclis Üyeleri Selahattin Altun ve Günay Baysal, İZTO 5. Meslek Komitesi üyeleri Elvin Güler, Mehmet Sever, Abdülkadir Artagan , Zirai Karantina Müdürü Murat Çarkcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Şube Müdürü Tevfik Beddemir, İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, komite üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Süs bitkileri sektörünün, katma değer ve istihdam sağlama kapasitesi çok yüksek sektörlerden olduğunu belirten İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, sektörün işsizlik sorununun azaltılmasında son derece önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Bu alandaki üretim ve ihracat gücünün artırılması için İZTO olarak ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin sahip olduğu imkanlar göz önüne alındığında sektörün, milli ekonomimize katkısının çok daha fazla olabileceği ortada. Bu katkıyı daha da yukarılara çekmek için Oda olarak her zaman sektör temsilcilerinin yanındayız” dedi.

İzmir birinci sırada

Sektörde yer alan üyelerin sorun, öneri ve beklentilerini bizzat kendilerinden dinleyebilmek adına böyle bir toplantının düzenlendiğini belirten Öğmen, şöyle konuştu: “İzmir, Türkiye'de süs bitkileri üretim alanları sıralamasında 15 bin 458 dekarlık üretim alanı ile birinci sırada. Kentimiz süs bitkileri üretim potansiyelinin yanı sıra ihracatında da önemli yere sahip. Ancak bununla yetinmiyoruz. İzmir'in süs bitkileri sektöründeki üretim, ihracat potansiyeli ve rekabet gücünün daha da yukarılara çıkmasını hedefliyoruz. Kentimiz bu konuda yeterli potansiyele sahip ve önünün açılması halinde bu potansiyelin harekete geçmemesi için hiçbir neden yok. Sektörün istihdam sağlama kapasitesindeki yükseklik, işsizlik sorununun aşağı çekilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Oda olarak, sektörün kendini bir adım daha öteye taşıyabilmesi için bu kapsamda diğer ilgili kurumlarla ortaklaşa olarak bir dizi çalışmalar sürdürüyoruz. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yeri belirlendi, hemen hemen resmi kişilik kazanma noktası da sona erdi. Menderes Tarıma Dayalı Süs Bitkileri ve Çiçekçilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin de en hızlı şekilde tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Kınık'ta tıbbi aromatik bitkileri organize bölgesinin kurulmasına ilişkin girişimler devam ediyor. Öte yandan, Ödemiş, Bayındır, Tire bölgelerinde arazi oluşturma çabaları da devam etmeli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayındır'da kuracağı “Arıkbaşı Tarımsal İhtisas Alanı-ARTİAL” da desteklenmeli."

KDV oranı aşağı çekilmeli

Sektörün yaşadığı bazı sorunlara da değinen Öğmen, özellikle KDV oranındaki yüksekliğin kayıt dışında artışa yol açtığını belirtti. Süs bitkileri sektöründe yüzde 18 olan KDV oranının aşağı çekilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Öğmen, “Ülkemizde süs bitkileri sektöründe KDV oranının yüzde 18 olması, kayıt dışı işlemleri artırıyor, üretim maliyetlerini yükseltiyor ve işini yasal yoldan yapan üreticiler için haksız rekabete yol açıyor. KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi halinde, sektörün ülke ekonomimize olan katkısının çok daha artacağına inanıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde Süs Bitkileri Daire Başkanlığının kurulması, bu birimin planlama, AR-GE çalışmaları, Avrupa Birliği uyum yasaları ve mevzuat çalışmalarından da sorumlu olması önem taşıyor” dedi. Öğmen, toplantıya katılan sektör temsilcilerinin öneri, talep ve görüşlerini de tek tek aldıklarını ve bu konuda bir dosya hazırlayıp İZTO Yönetim Kurulu'na sunacaklarını ifade etti.

Üretim planlaması şart

Ege Bölgesinde bu sektörde faaliyet gösteren 3 binin üzerinde üretici bulunduğunu belirten İZTO Meclis Üyesi Selahattin Altun ise, sektörün üretim planlaması yapmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Altun, “Sektör temsilcileri olarak bizlere düşen önemli görevler de var. Şapkamızı önümüze alıp, neyi ne kadar ve ne zaman üretmemiz gerektiğini planlamamız gerekiyor. Bu planlama yapılmadığı için arz talep dengesizliği oluşuyor ve sonuçta yine sektör temsilcileri olarak bizler zarar görüyoruz. Öte yandan sektörün özellikle dış mekan çiçekçiliği alanında desteğe ihtiyacı var. Arazi pahalandı, daraldı ve yeni alanlar gerekiyor” diye konuştu. Toplantıda ayrıca Zirai Karantina Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı, uygulanan yasal prosedürler hakkında bilgiler verdi.