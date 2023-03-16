ŞUT ekibi planları bozdu, uyuşturucuya savaş açıldı

İzmir'de Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel olarak kurulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçede çok sayıda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 ayrı operasyonda 14 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İzmir'de Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, uyuşturucu imal ve ticareti başta olmak üzere tüm sokak asayiş olaylarının önüne geçebilmek amacıyla, emniyet yetkilileri tarafından oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucuya adeta savaş açan ekipler, Mart ayı içerisinde 8 ayrı önemli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yüklü miktarda metamfetamin, esrar, extacy ve sentetik ecza ürünleri ile hassas teraziler ele geçirilirken olaylarla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi; 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.