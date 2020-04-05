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Süt Kuzusu projesinde dezavantajlı mahallelere öncelik

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle Süt Kuzusu projesini sadece dezavantajlı mahallelerde sürdürüyor.

Salgının sona ermesinin ardından uygulama, tüm İzmir'i kapsayacak şekilde eski haline dönecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle Süt Kuzusu projesinde önceliği dezavantajlı mahallelere verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri salgın nedeniyle sadece dezavantajlı mahallelerde süt dağıtımının yapılabildiğini, salgının sona ermesinin ardından ise projenin yine İzmir'deki tüm 1-5 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde devam edeceğini açıkladı. Salgının başlamasından bu yana dezavantajlı mahallelerdeki 90 bin 235 çocuğa 806 ton o süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesini 2012 yılından bu yana sürdürüyor. Proje kapsamında üretici kooperatiflerinden alınan sütler 1-5 yaş arasındaki çocuklarla buluşturuluyor.

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