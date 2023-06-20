Tabancayla öldürüp cesedi yaktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tabancayla öldürdüğü kişinin cesedini yakarak kaçtı. Cinayet zanlısı, jandarma tarafından operasyonla yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Marangozluk yapan ve aralarında daha öncesinde alacak-verecek meselesinden dolayı husumet bulunan A.A. (53) ile Cemil Z. (47), inşaat halindeki bir evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., tabaca ile ateş ederek Cemil Z.'yi öldürdü. A.A., daha sonrada öldürdüğü Cemil Z'nin cesedini yaktı, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. A.A.'yı Ulucak otoban köprüsü altında yakalandı. Cemil Z.'nin cenazesi ise olay sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.