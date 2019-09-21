İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tacettin Coşkun'un mutlu günü

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun’un kızı Dila Coşkun, Onur Karabulut’la dünya evine girdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun'un kızı Dila Coşkun, Onur Karabulut'la dünya evine girdi.


Uzun yıllardır İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevini yürüten, hem çalışma arkadaşları hem de İzmir basını tarafından sevilen tecrübeli şube müdürü Tacettin Coşkun'un kızı Dila Coşkun dünya evine girdi. Peyzaj mimarı olan Dila Coşkun, kendi gibi mimar olan Onur Karabulut ile hayatını birleştirdi. Düğün, Bornova'da gerçekleştirildi.


Düğüne, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün yöneticileri ve personeli, Coşkun'un akrabaları ve arkadaşları da katıldı. Tacettin Coşkun ve eşi Fatma Coşkun'un düğünde mutlulukları ise gözlerinden okundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.