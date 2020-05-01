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Tadilat sırasında bir anda tavan çöktü, ne olduğunu bile anlayamadı

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir oto servisinde, bilgisayar başında oturan iş yeri çalışanının üzerine tadilat sırasında bir anda tavan çöktü.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir oto servisinde, bilgisayar başında oturan iş yeri çalışanının üzerine tadilat sırasında bir anda tavan çöktü. Korku dolu anlar ve toz bulutu, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Bornova ilçesi 2. Sanayi Sitesi içerisindeki bir oto servisinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıya görüntülerde, servis içerisinde tadilat çalışmaları vardı. İş yeri çalışanının bilgisayar başında çalıştığı esnada ise biranda tavan çöktü. Tavanın çökmesi sonucu odayı toz bulutu kaplarken, iş yeri çalışını da o toz bulutunun arasında ve çöken parçaların altında kaldı.


Ne olduğunu anlamayan ve olayın şokuna giren çalışan, olaydan şans eseri kurtuldu. Korku dolu anların yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmaması herkese rahat nefes aldırdı.

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