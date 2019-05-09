Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 66 - Anadolu Efes: 96

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes’e farklı mağlup oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin erteleme maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'e farklı mağlup oldu.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Serhat Büker
Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 18, Birkan 3, İlkan 4, Marei 14, Görkem 2, Evans, Tayfun 6, Egemen, Erdi 6, Berke 5
Başantrenör: Dirk Bauermann
Anadolu Efes: Doğuş 7, Micic 12, Moerman 10, Simon 4, Dunston 13, Larkin 14, Yiğitcan 9, Metecan 7, Sertaç 13, Buğrahan 7, Onuralp
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 13-23 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 35-46 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 49-71 (Anadolu Efes lehine)