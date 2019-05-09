Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 66 - Anadolu Efes: 99

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes’i devirerek sezonu galibiyetle noktaladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin erteleme maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i devirerek sezonu galibiyetle noktaladı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Serhat Büker
Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 18, Birkan 3, İlkan 4, Marei 14, Görkem 2, Evans, Tayfun 6, Egemen, Erdi 6, Berke 5
Başantrenör: Dirk Bauermann
Anadolu Efes: Doğuş 7, Micic 12, Moerman 10, Simon 4, Dunston 13, Larkin 14, Yiğitcan 9, Metecan 7, Sertaç 13, Buğrahan 7, Onuralp
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 13-23 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 35-46 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 49-71 (Anadolu Efes lehine)