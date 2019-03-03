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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibini 78-75 mağlup etti.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Halil Baldemir


Pınar Karşıyaka: İlkan Karaman 7, Berk Uğurlu 1, Sek Henry 20, Assem Marei 21, Birkan Batuk 17, Erving Walker 2, Christopher Evans 6, Akif Egemen Güven 4, Tayfun Erülkü


Başantrenör: Dirk Bauermann


Galatasaray Doğa Sigorta: Nigel Hayes 9, Tai Webster 18, Aaron Harrison 24, Zach Auguste, Göksenin Köksal 7, Jaka Klobucar 3, Can Korkmaz 4, Ege Arar 8, Ayberk Olmaz 2


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. periyot: 20-21 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)


Devre: 41-46 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)


3. periyot: 59-60 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

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