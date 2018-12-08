İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 86 - Türk Telekom: 89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Türk Telekom, İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka'yı 89-86'lık skorla mağlup etti.



Salon: Pınar Karşıyaka


Türk Telekom: Landesbergx 37, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 12, Campbell 3, Stimac 21, Redding 11, Kaya Peker 2 Ender Arslan, Metin Türen


Başantrenör: Özhan Çıvgın


Pınar Karşıyaka: Walker 27, Henry 14, Tayfun Erülkü 10, İlkan Karaman 12, Marei 7, Chatman 2, Egemen Güven 10, Berke Aygündüz 2, Erdi Günaslan 2


Başantrenör: Burak Gören


1. Periyot: 19-20 (Türk Telekom lehine)


Devre: 43-40 (Türk Telekom lehine)


3. Periyot: 68-63 (Pınar Karşıyaka lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.