Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 86 - Türk Telekom: 89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Türk Telekom, İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka'yı 89-86'lık skorla mağlup etti.
Salon: Pınar Karşıyaka
Türk Telekom: Landesbergx 37, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 12, Campbell 3, Stimac 21, Redding 11, Kaya Peker 2 Ender Arslan, Metin Türen
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Pınar Karşıyaka: Walker 27, Henry 14, Tayfun Erülkü 10, İlkan Karaman 12, Marei 7, Chatman 2, Egemen Güven 10, Berke Aygündüz 2, Erdi Günaslan 2
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 19-20 (Türk Telekom lehine)
Devre: 43-40 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 68-63 (Pınar Karşıyaka lehine)