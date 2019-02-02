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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 89 - Beşiktaş Sompo Japan: 87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk eden Pınar Karşıyaka, normal süresi 77-77 berabere biten mücadelede rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen


Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 25, Assem Marei 11, Seketoure Henry 14, Chris Evans 18, Berke Aygündüz, Erving Walker 15, İlkan Karaman 3, Egemen Güven


Başantrenör: Özhan Çıvgın


Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu 3, Jason Rich 25, Ivan Buva 17, Phil Pressey 7, Burak Yıldızlı 5, Robin Benzing 14, Kyle Gibson 8, Kenan Sipahi 2, Dusan Cantekin 6, Samet Geyik, Ömer Utku Al


Başantrenör: Dusko Ivanovic


1. periyot: 16-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)


Devre: 35-40 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)


3. periyot: 59-58 (Pınar Karşıyaka lehine)

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