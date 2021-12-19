İhlas Haber Ajansı

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Takip sonucu yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.O.yu takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından yeri belirlenen E.O.nun adresine Ödemiş Narko Grup Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 29 gram metamfetamin, 281 gram esrar, 3 adet sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.



Tutuklandı


Boş ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan E.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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