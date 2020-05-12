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Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde bir otomobilin takla atarak tramvay yoluna devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otomobilin takla atarak tramvay yoluna devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Balçova yönünden Konak istikametine gitmekte olan Nur Özlem G. yönetimindeki 35 N 1166 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı takla atarak tramvay yoluna devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Tuğçe D. ve sürücü, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılardan Nur Özlem G., İzmir Kataip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralı durumdaki Tuğçe D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine yapılamazken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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