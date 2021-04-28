Taksiciler aşı önceliği istiyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksiciler için aşı önceliği çağrısında bulundu. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, 3 hafta sürecek tam kapanma döneminde de günün 24 saati kesintisiz görev başında olacak taksiciler için yaptıkları çağrıya olumlu yanıt beklediklerini dile getirdi.

Anık, başta dezenfeksiyon ve maske olmak üzere tüm tedbirleri titizlikle uyguladıklarını, ancak hem taksicileri hem de taşıdıkları yolcuları Covid-19 tehlikesinden asıl koruyacak önlemin aşı olduğuna işaret etti, şunları söyledi:

"Tüm ulaşım sektörünün, özellikle de küçük araçlarda taşıma yapan taksicilerin aşılamada öncelikli gruba alınması gerekiyor. En son Rus aşısının ülkemizde üretimine başlanacağının müjdelenmesinin ardından bu konuda esnafımızda beklenti daha da arttı. Olumlu yanıt alacağımızı, kesintisiz görev yapan taksicilerin aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edileceğini umut ediyoruz."