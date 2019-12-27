Taksimetreler değişiyor, akıllı cihazlar takılıyor

İzmir'de, taksi taşımacılığında dijital döneme geçilerek eski tip taksimetrelerin yerine Android işletim sistemli akıllı cihazların takılacağı ve yeni taksimetrelerin hayata geçirileceği belirtildi.

İzmir'de 3 bine yakın takside dijital teknoloji dönemine adım atıldı. Teknolojik olarak zamanın gerisinde kalan eski tip taksimetreler, artık akıllı cihazlar ile değiştirilecek. Android işletim sistemine sahip yeni nesil taksimetrelerin, taksi kullanıcılarına birçok yenilikler sunacağı ifade edilirken, 2020'nin ilk günlerinden itibaren tam olarak devreye girecek internet üzerinden taksi çağırma sistemi 'EnTaksi İzmir' uygulaması aracılığıyla şoförlere puan verilebileceği açıklandı.

Öte yandan sistemle, aracı hangi saatte kimin kullandığı, ne zaman nereden geçtiği de hem İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Merkezinden hem de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan (İZSOFODA) görülebilecek. Taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyaların bulunup sahiplerine ulaştırılmasındaki başarının yeni sistem sayesinde üst seviyeye çıkarılması beklenirken, sunulan hizmetin kalitesinin de artırılması hedefleniyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası (İZSOFODA) Başkanı Celil Anık, yeniliklerin kazandırılmasındaki öncü misyonlarını bir kez daha sergilediklerini, taksilerin dijitalleşmesinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Mobil taksi çağırma uygulamamız EnTaksi İzmir ve dijital taksimetre gibi yeniliklerimizin devamı gelecek. Yeni yıl İzmir taksileri için daha birçok yenilik getirecek.” dedi.