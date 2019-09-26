Taksisinde unutulan döviz dolu çantayı turistlere teslim etti

İzmir'de taksicilik yapan Sertan Altu, taksisinde unutulan döviz dolu çantayı Nijeryalı turistlere teslim etti. Bir diğer olay da ise ABD'li turiste takside düşürdüğü cüzdanı kısa sürede ulaştırıldı.

İzmirli Taksici Sertan Altu'nun aracına Karşıyaka'da özel bir hastaneden Nijeryalı iki turist bindi. Turistler, inecekleri yere geldiğinde içerisinde yüklü miktarda döviz ve pasaportlar bulunan çantayı takside unuttu. Olayın ardından taksisinde çantayı gören Altu, turistleri aracına aldığı hastaneye gitti. Turistlerin hastanede tedavi gören bir Nijeryalı'yı ziyaret ettiğini öğrenen taksici Altu, önce hastaya, ardından turistlere ulaştı. Daha sonra turistlerle buluşan Sertan Altu, çantayı teslim etti. Çantalarına kavuşan Nijeryalılar, “Paralarımızı ve pasaportlarımızı kısa sürede geri aldık. Ne yapacağımızı bilemediğimiz anda büyük mutluluk yaşadık” sözleriyle teşekkür etti.

ABD'li turist, takside düşürdüğü cüzdanını teslim aldı

Benzer bir sevinci de ABD'li Luke Waite yaşadı. Takside cüzdanını düşüren Waite, indiği Bornova Uğur Taksi durağından yardım istedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekiplerinin teknik desteğiyle araç tespit edildi. Koltuk arasına sıkışmış halde bulunan cüzdan, taksici Bülent Gözütok tarafından ABD'li turiste verildi. Paralarına, kimlik ve kredi kartlarına ulaşan Luke Waite, “Ne kadar teşekkür etsem az” dedi.

Yoğun çaba harcanıyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, iki taksiciyi de kutladı. Anık, taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyaları sahiplerine iade edebilmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getirerek, “Esnafımızın da duyarlılığı sayesinde bu konuda örnek başarıya sahibiz. Hem şoför arkadaşlarımız hem de Odamız çalışanları adeta dedektif gibi iz sürüyorlar” ifadelerini kullandı.