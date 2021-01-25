Talat Papatya: ”Aynı film, aynı senaryo devam ediyor”

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından hakem Ali Şansalan ve VAR ekibini eleştirerek, “Aynı film aynı senaryo devam ediyor. Hakem camiası bu konuda artık dikkatli olsun” dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın yönetimini eleştirdi ve VAR ekibine tepki gösterdi. Papatya, maçın ardından tüm spor programlarını ve yorumcuları dinlediklerini ifade ederek, “Aynı film, aynı senaryo devam ediyor ve ısrarla karşılık buluyor. Buna ‘dur' demek ve önüne geçmek lazım. Hafta boyunca hakem üzerinden yapılan spekülasyonlar sonucunda böyle bir hakemi de sahada gördüğünüz zaman insanın çıldırası geliyor. Kaybedilen 3 puan önemli değil, telafisi var. Taraftarlarımızın hayalleri, futbolcularımızın ve teknik ekibimizin emeklerinin boşa gidiyor olması bizi yaralıyor. Yazıktır, günahtır. Ellerini vicdanlarına koysunlar. O kadar çok pozisyon var ki hangisinden başlayayım bilemiyorum. Halil'in penaltı pozisyonu var, diyelim hakem bunu göremedi. VAR neden var? VAR neden hakemle konuşmuyor? Körler sağırlar birbirlerini ağırlar. Bu sistem değişmeli. VAR odası gerekirse yabancı hakemlerden kurulsun. Gerekirse yurt dışında kurulsun. Burada futbol ikliminden etkilenmeyen insanlar VAR'da görev alsın" şeklinde konuştu.

“Beşiktaşlı futbolcu kafa atıyor ama nedense bizim oyunculara kart çıkıyor”

Beşiktalı futbolcu Ghezzal ve Göztepeli Soner Aydoğdu arasında yaşanan pozisyona da değinen Papatya, "Beşiktaşlı futbolcu kafa atıyor ama nedense bizim oyunculara kart çıkıyor. Ghezzal'ın kafa attığı pozisyonda nasıl kart veremiyorsun. Titi'nin ayağına basılıyor, Gökhan resmen Obinna'nın üzerine çıkıyor. Halil'in ayağına basıldığı pozisyon da mevcut. VAR hakemleri ise bu pozisyonları seyrediyor" diye konuştu.

Beşiktaş yönetiminin kendilerini çok iyi ağırladığını da sözlerine ekleyen Papatya, "Beşiktaş'ı galibiyeti için kutlarım, yönetim kurulana da teşekkür ederim. Ancak hakemler camiaları birbirlerine düşürmesinler. Bizim takımlara, camialara sözümüz yok. Bizi birbirimize düşürmenin ne anlamı var. Hakem camiası bu konuda artık dikkatli olsun. Puan durumunda istediğimiz yerde değiliz ama bir de vicdani puan tablosu yapılsa çok farklı durumda oluruz. VAR'dan en çok canı yanan takım biziz. Emeğe, sahada dökülen alın terine ve Göztepelilerin heyecanlarına yapılanları içime sindiremiyorum" açıklamasında bulundu.