Talatpaşa Bulvarı'nda altyapı mesaisi

İzmir'in en yoğun caddeleri arasında yer alan Talatpaşa Bulvarı'nda yağmur suyu hattı imalatına başlandı.

Talatpaşa Bulvarı'nda hayata geçirilecek yükseltilmiş yaya geçişi projesi öncesinde İZSU Genel Müdürlüğü, çalışma alanında kalan yağmursuyu hattının imalatına başladı. Yağmur suyu kanalıyla çakıştığı için başka bir noktaya taşınması gereken kanalizasyon hattı için ise 4 günlük kısıtlama süreci değerlendirildi. İZSU ekipleri, kentin en yoğun caddeleri arasında yer alan Talatpaşa Bulvarı'nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi'yle kesiştiği bölgeyi tamamen kazarak bu zorlu işlemi tamamladı. Yağmur suyu hattı imalatının ise Ramazan Bayramı öncesi bitirilmesi planlanıyor.