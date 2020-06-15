Tam 32 cep telefonu çaldılar; polisten kaçamadılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir elektronik eşya mağazasından 32 adet cep telefonu alan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin telefonları alıp kaçma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay geçen cuma günü Çeşme Marina yakınlarında bulunan bir elektronik eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, farklı markalara ait 32 adet cep telefonunun çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mağazanın etrafındaki iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlık olayının sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İncelemede şüphelilerin 34 CCH 517 plakalı otomobil ile geldikleri saptanırken plakanın kiralık bir araca ait olduğunu belirleyen ekipler, aracı kiraladıkları öğrenilen E.Ç. ve B.Ç.'nin adresini de tespit etti.

Plakayı sökerek çalmışlar

Güzelbahçe ilçesinde oturduğu belirlenen E.Ç. ve B.Ç.'nin ifadesine başvurulan polis, otomobilin plakasının iki kişi tarafından sökülerek çalındığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, geçmişe dönük kamera kayıtlarını incelediklerinde 34 BYP 371 plakalı otomobilin saat 03.26 sıralarında ilçeye girdiği ve araçta bulunan iki kişinin ise plakayı çalan ve iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiler olduğunu belirledi. Bu esnada 34 BYP 371 plakalı otomobilin de kiralık olduğunu, aracı E.T. (38) ve R.A.'nın (25) İstanbul'da bir firmadan kiraladıkları ortaya çıktı. Harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Asayiş ekipleri ile irtibat kurarak E.T. ve R.A.'yı adreslerinde yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgulanmak üzere Çeşme'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçış anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, polis ekiplerinin sürdürdüğü titiz çalışma sonucunda yakalanan hırsızlık şüphelisi E.T. ve R.A.'nın cep telefonlarını çaldıktan sonra kaçış anı saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki şüpheli çuvala doldurdukları telefonlar ile kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.