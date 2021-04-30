Tam kapanma kararıyla akına uğrayan Çeşme'de sıkı denetim

Tam kapanma kararının ardından İzmir'in Çeşme ilçesine çok sayıda yazlıkçı akın ederken, kapanmanın ilk gününde Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte sıkı denetim yaptı.

Çeşme ilçesi, tam kapanma kararıyla birlikte akına uğradı. Kentte yazlık evleri olan çok sayıda kişi, 17 günlük tam kapanma günlerini yazlıklarında geçirmek üzere Çeşme'ye geldi. Yazlık evlerin önü, park edilen araçlarla dolup taşarken, turistik oteller ise 17 günlük indirimli paketler hazırlamalarına karşın beklentilerini karşılayamadı. Otellerdeki doluluk yüzde 15 civarında kaldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının genelgesi ile kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar, izin belgeleriyle sokağa çıkabildi. Bazı vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip plajlarda yürüyüş yapıp denize girmek istedi. Denetimleri sıklaştıran Çeşme polisi, sahilleri ve plajları sık sık kontrol ederek, kısıtlama kurallarına uymayanlara işlem yaptı.

Çeşme'deki ana yollarda da önlem alan polis ekipleri, bütün araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Ana yollarda çift taraflı denetim yapan ekipler, izin belgeleri olmayan vatandaşlar hakkında işlem yaptı.