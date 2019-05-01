Tamer Tuna: "Birlik ve beraberlik takımı ligde tutacak"

Spor Toto Süper Lig'de haftayı Medipol Başakşehir galibiyetiyle kapatarak ligde kalma yolunda avantajı eline geçiren Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, yakaladıkları birlik ve beraberlik havasının lig sonuna kadar devam etmesini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'i devirerek uzun bir aranın ardından küme düşme hattından çıkan ve son 4 haftaya girilirken ligde kalma yolunda avantajı eline geçiren Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, Başakşehir galibiyetiyle özgüven kazandıklarını söyledi. İyi bir geri dönüş yaşadıklarını belirten Tuna, “Son 5 haftaya girildiğinde Medipol Başakşehir maçı bizim için çok daha önemli hale gelmişti. Çünkü iç sahada çok kritik maçlar kaybetmiştik. Kazanabileceğimiz maçlardan 1-0'lık yenilgilerle ayrıldık. Böyle bir geri dönüş yaşamak hem takımın özgüveni adına hem de bizim konsantrasyonumuz adına çok olumlu oldu. Böyle bir galibiyetin ardından da haftaya iyi bir başlangıç yaptık” dedi.

“Taraftar coşkuyu hissedemedi”

Taraftarlarla oyuncular arasında sene iyi bir etkileşim olduğuna vurgu yapan Tuna, yakalanan havanın devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bundan sonrası daha önemli. Geldiğimizden beri sağlayamadığımız bir görüntü vardı. Taraftarlarımız geçen sene yaşadığımız coşkuyu hissedemedi. Başakşehir maçından önce taraftarımızla birlikteliği ve biz oluşu yeniden yakaladık. Bunun yanı sıra takıma sahip çıkmaları sayesinde de olumlu bir hava yakaladık. Bundan sonraki süreçte maç ne durumda olursa olsun o gücü bize hissettirdikleri an bu bütünlük her zaman sağlanacak. Oyuncular ve taraftarlar arasında karşılıklı bir etkileşim olmak zorunda. Bu maçta da bu iletişimi çok net bir şekilde gördük. Bu birlikteliği geride kalan haftalarda da devam ettirdiğimiz takdirde seneye de Süper Lig'de mücadele eden bir Göztepe olacak” diye konuştu.

"Kötü seri bitecek"

Tamer Tuna, bu hafta karşılaşacakları Antalyaspor maçını kazanarak iç sahada yakaladıkları kötü seriye son vermek istediklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Antalyaspor doğru oynayan, saha içinde doğru organizasyonları yapabilen bir takım. Ancak biz kendi istediklerimizi saha yansıtırsak iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. İç saha psikolojimizi de bu hafta yenmek istiyoruz. Bizi biz yapacak olan ve kendimizi ortaya çıkaracak olan maç konsantrasyonumuz. Sakat oyuncularımızın kim olduğunun artık bir önemi yok. Bu yüzden kim forma giyerse giysin görevlerinin yerine getireceğine inanıyorum. Bunu yapabilecek kalitede bir oyuncu grubumuz var."

Tuna ayrıca deplasman dönüşünde hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural'ın ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diledi.